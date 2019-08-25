Тренер «Олимпика» Климовский: приятно добиться такого результата в игре с Динамо

Главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский остался доволен игрой своего клуба с киевским «Динамо» (1:1).



«Что можно сказать о прошедшем матче? Играли мы от обороны. Пытались прессинговать, но в этом плане у нас ничего не получалось — «Динамо» хорошо контролировало мяч.



С другой стороны, мы перекрывали зоны, с этим у нас всё складывалось удачно, и в первом тайме у наших ворот моментов фактически не было у «Динамо». В перерыве матча попросили ребят продолжать в том же духе и постараться забить. Нам это удалось, здорово провели гол, но победу не удержали.



Красная карточка, которую дали Гришко, считаю, что его нарушение тянуло максимум на желтую карточку, но никак не на красную. Не знаю, почему арбитр принял такое решение.



Мы выдержали, закончили матч вничью, 1:1. Думаю, вы прекрасно понимаете, с каким соперником мы сегодня играли — с одним из двух лучших клубов Украины. Нам очень приятно добиться такого результата в матче с Динамо», — приводит слова Климовского Football.ua.

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