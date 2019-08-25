«Олимпиакос» выиграл в чемпионате Греции перед матчем ЛЧ с «Краснодаром»
В матче 1-го тура греческой Суперлиги пирейский «Олимпиакос» обыграл трипольский «Астерас» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис».
Единственный гол был забит в начале встречи. После передачи с фланга мяч попал в руку игроку «Астераса», и арбитр назначил 11-метровый. Пенальти реализовал нападающий пирейского клуба Юссеф Эль-Араби.
Во 2-м туре «Олимпиакос» на выезде сыграет с «Лариссой». Встреча состоится 1 сентября на стадионе «АЕЛ Арена».
«Олимпиакос» является соперником российского клуба «Краснодар» в плей-офф раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. В первом матче краснодарский клуб уступил в Греции со счётом 0:4. Ответный матч состоится 27 августа в Краснодаре.
- 25 августа 2019
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