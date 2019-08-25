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«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 1:3: Обзор матча, видео голов и лучших моментов

«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 1:3: Обзор матча, видео голов и лучших моментов
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги на выезде победил «Борнмут» со счётом 3:1.

Счёт на 15-й минуте открыл нападающий гостей Серхио Агуэро после срезки Кевина Де Брёйне. На 43-й минуте его партнёр по команде нападающий Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы удвоил преимущество «МС». В добавленное к первому тайму время на 3-й компенсированной минуте полузащитник хозяев Гарри Уилсон прямым ударом со штрафного в девятку отыграл один мяч. Во втором тайме Агуэро ударом с линии вратарской оформил дубль, установив окончательный счёт встречи.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Манчестер Сити», набрав 7 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Борнмут» – 10-е с 4 очками.

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