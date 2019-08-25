Чалов: забитый мяч головой — ответ Дивееву, который меня подкалывал

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). В игре с грозненской командой 21-летний нападающий «армейцев» отметился забитым мячом и результативной передачей.
«До первого гола было сложно, потом раскрепостились. После второго поняли, что игра сделана. Ребята уже подкалывали: «Когда последний раз головой забивал?». Особенно Игорь Дивеев, поэтому это ему ответ. На Влашича в такой ситуации, как в третьем голе, любой бы футболист отдал пас. Даже не надо было думать», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В турнирной таблице Премьер-Лиги ЦСКА поднялся на 4-е место. В активе «армейцев» 13 очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Арсеналом» (1 сентября).
- 25 августа 2019
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