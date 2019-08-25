Гол Тиля на 91-й минуте принёс победу «Спартаку» в матче с «Крыльями Советов»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» проиграли московскому «Спартаку» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Лапочкин, которому ассистировали Александр Кудрявцев и Александр Богданов.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал Александр Соболев. Голевую передачу отдал Максим Канунников. На 54-й минуте равновесие восстановил Джордан Ларссон. Для него этот гол стал первым в составе московского клуба. Победный гол в компенсированное время забил Гус Тиль.
«Спартак», набрав 14 очков, делит 1-4-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом». «Крылья Советов» (6) — на 13-м месте.
В 8-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Матч состоится 1 сентября. «Крылья Советов» дома сыграют с «Динамо» (30 августа).
- 25 августа 2019
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