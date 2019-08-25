Шюррле поздравил Ларссона и Тиля с дебютными голами за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле кратко прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Вот что это значит для нас!!! Дааа. Спасибо болельщикам „Спартака“ за поддержку!!! Поздравляю Джордана Ларссона и Гуса Тиля с забитыми мячами», — написал Шюррле в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Андре Шюррле.

«Спартак» поднялся на 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе красно-белых 14 очков. В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом». Игра состоится 1 сентября.

Шюррле сыграл в текущем сезоне на клубном уровне 6 матчей. На счету 28-летнего хавбека 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. В «Спартак» немец перешёл из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды.