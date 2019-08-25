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«Крылья Советов» не намерены расставаться с Соболевым этим летом

«Крылья Советов» не намерены расставаться с Соболевым этим летом
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что самарский клуб текущим летом не намерен расставаться со своим форвардом Александром Соболевым.

«Соболева мы продавать не собираемся в летнее трансферное окно», — приводит слова Шашкова ТАСС.

Относительно проигранного матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2) Шашков сказал: «Обидное поражение, которое мы абсолютно не заслужили».

Соболев возглавляет гонку бомбардиров Премьер-Лиги. В семи матчах чемпионата он забил шесть мячей.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды из Самары 6 очков. В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 30 августа.

Соболев открыл счёт в матче со «Спартаком», забив 6-й мяч в 7 матчах РПЛ
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