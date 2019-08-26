Бийол: ЦСКА нужно продолжать в том же духе

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал итоги матч с «Ахматом» (3:0). Яка сделал голевую передачу Марио Фернандесу, открывшему счёт в игре на 43-й минуте встречи.



«Это очень важная победа для нашей команды. Классно, что удалось обыграть «Ахмат» и взять три очка. ЦСКА нужно продолжать в том же духе и выигрывать следующие матчи», – приводит слова Бийола «Известия».



В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». ЦСКА после 7 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 13 очков. «Ахмат» с 7 очками — 12-й.



В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября), а «Ахмат» будет принимать «Тамбов» (31 августа).

Гол Чалова головой — в видеообзоре матча ЦСКА — «Ахмат»