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Роббен: Коутиньо решит исход многих матчей «Баварии»

Роббен: Коутиньо решит исход многих матчей «Баварии»
Футбол / Германия 0

Бывший футболист «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал переход в немецкий клуб на правах аренды Филиппе Коутиньо. Бразилец будет выступать под 10-м номером — ранее под ним выходил на поле именно Роббен.

«Коутиньо — игрок с очень большим потенциалом, но ему нужно время. Уверен, он решит исход многих матчей «Баварии».

Мой любимой игрок «Баварии» — Томас Мюллер. У него есть те качества, которых нет ни у кого. Он часто создаёт свободные зоны для команды за счёт своих перемещений, опускается в центр поля, обороняется. Соперникам всегда тяжело против него играть», — цитирует Роббена Bild.

Напомним, 35-летний голландец провёл в «Баварии» последние 10 лет карьеры. Этим летом футболист объявил о завершении профессиональных выступлений.

Хет-трик Левандовски и дебют Коутиньо — в видеообзоре матча «Шальке» — «Бавария»
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