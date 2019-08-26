Лесовой: мечтаю сыграть за сборную России

Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил о желании сыграть за сборную России.
«Сборная России? Ну а кто об этом не мечтает? Было бы неправильно не ставить такую цель. В юниорскую сборную уже вызывался, надеюсь, вызовут и в молодёжную.
Будучи игроком «Арсенала», с командой U20 провёл 7-8 неофициальных матчей, они давали тренерам представление о кандидатах в молодёжку. Главный тренер один и тот же – Михаил Михайлович Галактионов. Отборочный цикл Евро-2021 начнётся уже в сентябре», — цитирует Лесового официальный сайт «Арсенала».
21-летний футболист является воспитанником киевского «Динамо» — детство и юношеские годы уроженец Москвы провёл в Киеве. В 2015 году он перебрался в «Зенит», приняв российское гражданство. За тульский «Арсенал» Даниил выступает на правах аренды.
- 26 августа 2019
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