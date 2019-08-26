Задайте вопрос Дмитрию Губерниеву
Сегодня в 15:00 на радио Studio 21 (93.2 FM) гостем программы «Edim sport» Дмитрия Егорова станет комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Задайте вопросы в форме для комментариев и слушайте подкаст, который будет выпущен сразу после эфира.
- 26 августа 2019
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