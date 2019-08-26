Набабкин прошёл медобследование после травмы

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, получивший травму в домашнем матче 7-го тура Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0), прошёл обследование в одной из московских клиник.

На 17-й минуте матча защитник московской команды Кирилл Набабкин получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел хорватский защитник Звонимир Шарлия.

У Набабкина выявлено повреждение мягких тканей левой голени. В ближайшее время он будет работать по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт «армейской» команды.

Победа позволила ЦСКА подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «армейцев» стало 13 очков. «Ахмат», набрав 7 очков, занимает 12-е место. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября), а «Ахмат» будет принимать «Тамбов» (31 августа).