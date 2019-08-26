Набабкин прошёл медобследование после травмы

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, получивший травму в домашнем матче 7-го тура Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0), прошёл обследование в одной из московских клиник.
На 17-й минуте матча защитник московской команды Кирилл Набабкин получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел хорватский защитник Звонимир Шарлия.
У Набабкина выявлено повреждение мягких тканей левой голени. В ближайшее время он будет работать по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт «армейской» команды.
Победа позволила ЦСКА подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «армейцев» стало 13 очков. «Ахмат», набрав 7 очков, занимает 12-е место. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября), а «Ахмат» будет принимать «Тамбов» (31 августа).
- 26 августа 2019
-
16:47
-
16:26
-
16:24
-
16:10
-
16:05
-
15:54
-
15:43
-
15:32
-
15:24
-
15:14
-
15:13
-
15:06
-
15:06
-
15:00
-
14:46
-
14:42
-
14:40
-
14:19
-
14:14
-
14:07
-
14:03
-
13:47
-
13:37
-
13:24
-
13:06
-
13:03
-
12:58
-
12:48
-
12:37
-
12:18
-
12:09
-
12:04
-
11:48
-
11:45
-
11:45