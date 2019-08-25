ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ АРена». Итоговый счёт матча — 3:0.
Первый мяч в игре был забит на 43-й минуте. Автором результативного удара стал Марио Фернандес, голевую передачу ему отдал Яка Бийол. На 66-й минуте Фёдор Чалов сделал счёт 2:0. Ассистировал ему Иван Обляков. Ещё через семь минут Чалов отметился результативной передачей на Николу Влашича, который установил итоговый счёт в матче.
Победа позволила ЦСКА подняться на 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «армейцев» стало 13 очков. «Ахмат», набрав 7 очков, занимает 12-е место.
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (1 сентября), а «Ахмат» будет принимать «Тамбов» (31 августа).
- 25 августа 2019
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