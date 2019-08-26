«Барселона» стала победителем Международного футбольного турнира UTLC Cup 2019

В воскресенье, 25 августа завершился III Международный футбольный турнир UTLC Cup 2019. Финальный матч по традиции прошел на «РЖД Арене».



Кубок UTLC Cup выиграла «Барселона», одержав победу в серии пенальти в матче с «Локомотивом». Основное время матча не выявило победителя, ничья — 1:1. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались каталонцы — 6:5. С трибун за матчем следили около 5 тыс. зрителей, в том числе болельщики из официального фан-клуба «Барселоны» в России.



«Иокогама Маринос» завоевала бронзу, обыграв «Интер» также в серии пенальти. Пятое место заняла «Боруссия», шестое – «Лион», седьмое – ЦСКА, восьмое – «Динамо», девятое – «Астана» и десятое место – «Чжэцзян Гринтаун».



В 2019 году в турнире участвовали десять сильнейших футбольных клубов Европы и Азии. Впервые на престижном мероприятии выступили футболисты испанской «Барселоны», немецкой «Боруссии», французского «Лиона», итальянского «Интера», минского «Динамо», московского ЦСКА, которые сыграли с уже полюбившимися болельщикам по прошлым турнирам командами японской «Иокогамы», китайского «Чжэцзян Гринтаун», казахстанской «Астаны» и хозяевами турнира – молодежной командой московского «Локомотива».



В церемонии награждения приняли участие генеральный директор АО «Объединенная транспортно-логическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА») Алексей Гром, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» и председатель Совета директоров «ОТЛК ЕРА» Андрей Старков, генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе, главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин и двукратный чемпион России по футболу Руслан Пименов.



«Благодарю всех организаторов этого прекрасного турнира. У нас получилось создать настоящий праздник юношеского футбола. Я, как и все болельщики, получил удовольствие, наблюдая за захватывающими матчами. Финал же, я уверен, не оставил никого равнодушным», — заявил генеральный директор «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.



Международный футбольный турнир UTLC Cup учреждён АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Компания занимается организацией перевозок грузов ускоренными контейнерными поездами между Китаем и Европой по территориям Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь. Официальным партнером турнира выступает Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).