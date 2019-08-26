Эффектный гол Поульсена и разгром «Герты» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

В матче 2-го тура чемпионата Германии «Герта» уступила «Вольфсбургу» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». Обслуживал матч арбитр Гвидо Винкманн, которому ассистировали Кристиан Бандурски и Арно Блос.



Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Ваутер Вегорст, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте преимущество гостей увеличил Йосип Брекало, которому ассистировал Адмир Мехмеди. В компенсированное время окончательный счёт установил Жером Руссийон с передачи Брекало.



В другом матче тура «РБ Лейпциг» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голами в составе хозяев отметились нападающие Тимо Вернер и Юссуф Поульсен.

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