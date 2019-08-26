«Интер» — «Лечче»: Лукаку выйдет на поле с первых минут

«Интер» объявил стартовый состав на матч 1-го тура итальянской Серии А с «Лечче». Встреча состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Брозович, Весино, Сенси, Асамоа, Л. Мартинес, Лукаку.



В сезоне-2018/19 миланский «Интер» набрал 69 очков и занял 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус», набравший 90 очков в 38 матчах.

Напомним, Лукаку перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» летом 2019 года. Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах.