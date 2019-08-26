«Интер» — «Лечче»: Лукаку выйдет на поле с первых минут

«Интер» объявил стартовый состав на матч 1-го тура итальянской Серии А с «Лечче». Встреча состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Брозович, Весино, Сенси, Асамоа, Л. Мартинес, Лукаку.
В сезоне-2018/19 миланский «Интер» набрал 69 очков и занял 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус», набравший 90 очков в 38 матчах.
Напомним, Лукаку перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» летом 2019 года. Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах.
- 26 августа 2019
-
21:16
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:27
-
20:15
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:20
-
19:05
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:12
-
18:11
-
17:58
-
17:50
-
17:47
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
16:55
-
16:47
-
16:26
-
16:24
-
16:10