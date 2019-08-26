ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры

Защитник «Севильи» Серджи Гомес близок к переходу в московский ЦСКА на правах аренды, сообщает AS.



По информации источника, 27-летний испанский футболист уже договорился с «армейцами» об аренде и ожидает, когда клубы придут к соглашению. Отмечается, что между «Севильей» и ЦСКА существуют серьёзные экономические разногласия, касающиеся данного трансфера.



Ранее сообщалось, что «Севилья» рассчитывает выручить от трансфера Гомеса не менее € 5,4 млн. Испанский защитник планирует покинуть команду из-за нехватки игрового времени.



Гомес перешёл из «Сельты» в «Севилью» в 2018 году. В сезоне-2018/19 защитник принял участие в 32 матчах испанской Примеры, однако не сумел отметиться результативными действиями.

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Гомеса