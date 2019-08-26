ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры
Защитник «Севильи» Серджи Гомес близок к переходу в московский ЦСКА на правах аренды, сообщает AS.
По информации источника, 27-летний испанский футболист уже договорился с «армейцами» об аренде и ожидает, когда клубы придут к соглашению. Отмечается, что между «Севильей» и ЦСКА существуют серьёзные экономические разногласия, касающиеся данного трансфера.
Ранее сообщалось, что «Севилья» рассчитывает выручить от трансфера Гомеса не менее € 5,4 млн. Испанский защитник планирует покинуть команду из-за нехватки игрового времени.
Гомес перешёл из «Сельты» в «Севилью» в 2018 году. В сезоне-2018/19 защитник принял участие в 32 матчах испанской Примеры, однако не сумел отметиться результативными действиями.
ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Гомеса
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