Матч чемпионата Бразилии был приостановлен из-за появления собаки на поле

В матче 16-го тура чемпионата Бразилии «ССА Масейо» принимал «Крузейро». Встреча прошла на стадионе «Марсело де Лима Энрике» в Рио-де-Жанейро и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 76-й минуте главному арбитру встречи Луису Клаудио Регассоне пришлось остановить игру. Причиной остановки матча послужила собака, выбежавшая на газон. Собака пробежала через всё поле, однако никто из сотрудников стадиона не смог её остановить. В итоге животное покинуло поле самостоятельно, и матч продолжился.

Видео можно посмотреть на странице Globo Esporte в «Твиттере».



«Крузейро» набрал 15 очков в 16 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «ССА Масейо» (12) — на предпоследнем, 19-м месте.