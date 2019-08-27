«Интер» и «Ювентус» продолжают вести переговоры по Икарди

Аргентинский форвард «Интера» Мауро Икарди всё ещё может перебраться в «Ювентус» этим летом. Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство клубов продолжает переговоры по поводу трансфера футболиста. Сделку по бывшему капитану нерадзурри могут завершить уже до конца лета.



Напомним, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте во время предсезонной подготовки заявил, что не рассчитывает на аргентинца. В определённый момент он был отстранён от тактических занятий команды. Игровой номер Икарди клуб отдал Ромелу Лукаку, перешедшему в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». В услугах аргентинского футболиста заинтересован также «Наполи».



Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В минувшей кампании нападающий забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.