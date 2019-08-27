Гамула: надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя Чалова

Тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал состав сборной России на матчи отбора на Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

«Чалова в сборной знают, рассчитывают на него и готовы позвать в любую минуту. С Комличенко другая история. Надо окончательно понять, что он собой представляет. Возможно, его успехи связаны с тем, что в Чехии слабый чемпионат. Кто знает? Поэтому сейчас он едет к Черчесову, а Чалов — нет», — цитирует Гамулу «RT на русском».

По мнению специалиста, наставник сборной России принял правильное решение, отправив Фёдора Чалова в молодёжную команду.

«Там серьёзные соперники из Сербии и Болгарии, а за основу тем временем будет играть Артём Дзюба. Таким образом, оба форварда будут в тонусе и не потеряют форму — всем плюс. Это не означает, что у основной сборной впереди какие-то проходные игры. Просто сейчас на Шотландию и Казахстан у тренерского штаба есть свой чёткий план, и очевидно, что Чалов под систему игры против этих соперников не подошёл. Зато сыграет за молодёжную команду, защитит честь страны на других полях. Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда», — добавил Гамула.