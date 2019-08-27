Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией

Тренерский штаб сборной Шотландии определился со списком игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного цикла Евро-2020 со сборными России и Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации.
Вратари: Крэйг Макгилливрэй («Портсмут», Англия), Дэвид Маршалл («Уиган», Англия), Джон Маклафлин («Сандерленд», Англия);
Защитники: Лиам Купер («Лидс», Англия), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Чарли Малгрю («Уиган», Англия), Стивен О’Доннелл, Грег Тэйлор (оба — «Килмарнок»), Лиам Палмер («Шеффилд Уэнсдей», Англия), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Англия);
Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба — «Селтик»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед», Англия), Роберт Снодгрэсс («Вест Хэм», Англия);
Нападающие: Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Борнмут», Англия), Оли Макберни («Шеффилд Юнайтед», Англия), Стивен Нэйсмит («Хартс»), Мэтт Филлипс («Вест Бромвич», Англия), Джонни Расселл («Спортинг Канзас Сити», США).
- 27 августа 2019
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