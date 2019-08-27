Матч Шотландия — Россия будет показан на табло «Мордовия Арены»
Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России покажут на табло стадиона «Мордовия Арена» в Саранске, сообщает официальный сайт РФС. Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало встречи в 21:45 мск.
В этот же день на «Мордовия Арене» состоится отборочный матч молодёжного Чемпионата Европы 2021 года между сборными России и Сербии. Таким образом, фанаты, пришедшие на стадион, смогут посмотреть оба матча. Встреча Шотландия — Россия будет показана на табло сразу после окончания матча между молодёжными командами.
Сборная России набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является национальная команда Бельгии (12).
Отборочный матч Евро-2020 Шотландия — Россия покажет Первый канал
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