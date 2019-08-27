Жоау Мариу в майке «Я не глорихантер» и яркое шоу у паровоза. Фото с презентации

27 августа в Москве на территории стадиона «РЖД Арена» «Локомотив» объявил о переходе португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу.
Российский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.
Новичок «Локомотива» подписал контракт перед болельщиками клуба, после чего провёл пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов. Кроме того, в официальный магазин красно-зелёных поступили в продажу футболки с фамилией Мариу, который будет играть под 23-м номером.
В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы, который состоялся во Франции.
Лучшие кадры с презентации игрока — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 27 августа 2019
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