Луис Адриано забил первый гол за «Палмейрас»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым голом за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».



32-летний нападающий провёл на поле все 90 минут в матче 1/4 финала «Копа Либертадорес» против «Гремио», однако его команда уступила со счётом 1:2. Сам футболист открыл счёт на 14-й минуте встречи. Первый матч завершился победой «Палмейраса» со счётом 1:0, однако по правилу выездного гола в полуфинал «Копа Либертадорес» прошёл «Гремио».



Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» 32-летний Адриано становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Суперкубка России. Ранее он также выступал за «Интернасьонал» и донецкий «Шахтёр». Адриано сыграл четыре матча за сборную Бразилии, но не забил ни одного гола.