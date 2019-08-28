Экс-игрок «Спартака»: считаю себя одним из лучших защитников чемпионата Беларуси

Защитник БАТЭ Егор Филипенко, ранее выступавший за «Спартак», высказал мнение по поводу критики со стороны болельщиков в интернете.



«За столько лет я уже спокойно стал к этому относиться. Меня постоянно критикуют. И, знаете, я могу выслушать какую-то конструктивную критику, это абсолютно нормально. Но когда люди пишут в комментариях, как ты говоришь, „столб“, „деревянный“ и так далее… Ну, мне смешно. Потому что объективно это полная чушь. Я себя считаю одним из лучших центральных защитников в чемпионате, и об этом говорит мой уровень игры, моя статистика. Наверное, поэтому команда БАТЭ, со мной в составе, не выигрывала бы все эти титулы и куда-то выходила, если бы я был „деревянным“ и не соответствовал этому уровню. Я знаю себе цену. Не говорю, что я суперфутболист, но для уровня чемпионата Беларуси я достаточно хороший игрок. Можно сказать, в порядке. А по поводу мнений этих людей…

Я уже по этому поводу говорил. Наверное, это связано с нашим менталитетом. Может быть, даже с нашим уровнем жизни. У нас почему-то думают, что футболисты — и в принципе спортсмены, которые чего-то добились, — им всё это с неба упало. Они не прикладывают никаких усилий и зарабатывают огромные деньги. А я там… Условно говорю опять же… Работаю на заводе слесарем, сантехником или нигде не работаю — и ничего у меня нет. Ну так чтобы у тебя что-то было, надо что-то сделать. Кто тебе мешал идти играть в футбол или в хоккей и чего-то добиться в этой жизни? Не знаю, с чем это связано. Но я к этому привык. Я такой человек, который в чём-то плохом пытаюсь найти что-то хорошее. А у нас наоборот. В хорошем ищут плохое. Команда выиграла, показала какие-то результаты — всё равно большинство людей найдут в этом негатив и будут его выплёскивать", — сказал Филипенко в эфире YouTube-канала «Футболка».