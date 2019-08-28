18-летний кузен Джеррарда обвинил «Ливерпуль» в нанесении психологической травмы

Представители нападающего «Ливерпуля» Бобби Данкана, который является двоюродным братом легендарного игрока мерсисайдцев Стивена Джеррарда, обвинили клуб в том, что тот не отпускает футболиста в другую команду.

Данкан ранее выразил желание уйти в аренду в другой клуб. 18-летний футболист находился в сфере интересов «Нордшелланна» и «Фиорентины», однако «Ливерпуль» не хочет расставаться с игроком. Представители форварда выступили с заявлением, в котором отметили, что подобное поведение привело к тому, что Данкан впал в стрессовое состояние и четыре дня не выходил из дома.

«За последние несколько недель было много сказано о будущем Бобби Дункана в „Ливерпуле“. Сегодня — последняя капля в отношениях со спортивным директором „Ливерпуля“ Майклом Эдвардсом. За несколько месяцев до конца прошлого сезона Бобби встречался с руководством клуба, в том числе с директором академии Алексом Инглторпом. Было признано, что Бобби несчастлив в Ливерпуле по разным причинам, и Алекс пригласил нас внести предложения по поводу ухода Данкана.



Мы смогли найти клубы, которые были готовы взять Бобби в аренду на сезон с возможностью покупки за сумму от 1,5 млн фунтов и больше, что является отличным вариантом для игрока, который никогда не будет играть за первую команду „Ливерпуля“. Но клуб и Майкл Эдвардс специально дали понять, что такая сделка не произойдёт.



Мало того что Бобби получает очень маленькую зарплату, так у него есть ещё сезон по контракту, и „Ливерпуль“ категорически заявил, что футболист не получит новый. Из-за этого Бобби не выходил из своей комнаты в течение четырёх дней и больше никогда не вернётся в „Ливерпуль“. Сейчас меня беспокоит только его психологическое здоровье и благополучие. Это не совсем достойное поведение клуба с богатой историей», — цитирует Daily Mail Саифа Руби, агента Данкана.