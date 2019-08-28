Кононов: «Спартак» пропускает шесть матчей подряд? Не проблема, когда выигрываем

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги Европы с «Брагой». Напомним, первый матч завершился победой португальской команды со счётом 1:0.



«Мы провели первый матч, проиграли 0:1, соперник играл лучше нас, поэтому наша задача поменять ситуацию. Понимаем значимость этой игры для клуба, для страны, так что готовимся серьёзным образом.



Что касается того, что «Спартак» пропускает шесть матчей подряд, то это не проблема, если мы выигрываем. Что касается завтрашнего матча, то нужно очень грамотно сыграть в обороне и не дать шанс сопернику.



Подстраивали ли мы всё так, чтобы пик формы команды пришёлся на этот период? У нас сейчас четыре дня подготовки, три полноценных. В отличие от предыдущего матча, где был большой перелёт и два дня. Поэтому с 70-ой минуты мы выглядели не такими свежими. На «Крылья» тоже было только два дня, но мы понимали важности игры на выезде в чемпионате, поэтому была небольшая ротация. Тренерский штаб в плане восстановления игроков тоже сработал хорошо, задания принесли результат, ребята выглядели достаточно хорошо», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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