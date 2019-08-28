Понсе оценил шансы «Спартака» в матче с «Брагой»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением об игре«Браги», соперника красно-белых по раунду плей-офф Лиги Европы.
«Команда хорошо работает с мячом. Но если мы будем играть на максимуме своих возможностей, то сумеем её переиграть и добиться своей цели. Трибуны «Открытие Арены» помогут в этом. Это будет огромная помощь! При такой поддержке нам будет намного проще показать качественный футбол. Недавнее дерби против ЦСКА я смотрел с трибуны. Атмосфера была невероятная! Болельщики показали себя с лучшей стороны и придали футболистам мощный импульс. Хочу от лица команды ещё раз их поблагодарить.
Каково было находиться вне игры в такой вечер? Когда смотришь подобные игры со стороны, то понимаешь, что в таких моментах и заключается мечта футболиста. Сыграть в такой встрече — это невероятные эмоции. И я был очень расстроен, что не в силах принять участие в матче», — цитирует форварда пресс-служба клуба.
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