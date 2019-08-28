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«Барселона» близка к подписанию Неймара

«Барселона» близка к подписанию Неймара
Футбол / Испания 0

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар близок к возвращению в «Барселону», сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, сине-гранатовые сделают новое предложение парижанам по 27-летнему нападающему. В него войдут полузащитник каталонцев Иван Ракитич, их вингер Усман Дембеле и € 125 млн. При этом хорват подпишет с «ПСЖ» контракт на постоянной основе, а француз будет выступать на «Парк де Пренс» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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