Уткин: «Зенит» предложил за Ал. Миранчука мегаденьги — на уровне Данни
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
«О Миранчуках и „Зените“. Насколько знаю, „Зениту“ нужен один, а именно — Алексей, и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс-минус (тогда было € 30 млн). Насколько знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, это правда, хотя лично я Алексея не спрашивал. Безусловно, тут и спрашивать нечего, того же хочет и Сёмин. Но вопрос не закрыт. Тогда кто готов продать Алексея Миранчука и торпедировать сезон „Локо“ тем самым?.. Я этого не знаю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 4-е место. В 7 турах «железнодорожники» набрали 14 очков.
Агент Миранчуков: может, «Зенит» сделает предложение, тогда им надо будет думать
- 28 августа 2019
-
23:28
-
23:26
-
22:57
-
22:54
-
22:26
-
22:24
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:28
-
21:23
-
21:02
-
20:56
-
20:43
-
20:41
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:07
-
19:53
-
19:42
-
19:32
-
19:10
-
19:09
-
18:50
-
18:49
-
18:35
-
18:35
-
18:27
-
18:18
-
18:17
-
18:08
-
18:07
-
18:04
Партнерский контент