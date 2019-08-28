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Уткин: «Зенит» предложил за Ал. Миранчука мегаденьги — на уровне Данни

Уткин: «Зенит» предложил за Ал. Миранчука мегаденьги — на уровне Данни
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«О Миранчуках и „Зените“. Насколько знаю, „Зениту“ нужен один, а именно — Алексей, и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс-минус (тогда было € 30 млн). Насколько знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, это правда, хотя лично я Алексея не спрашивал. Безусловно, тут и спрашивать нечего, того же хочет и Сёмин. Но вопрос не закрыт. Тогда кто готов продать Алексея Миранчука и торпедировать сезон „Локо“ тем самым?.. Я этого не знаю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 4-е место. В 7 турах «железнодорожники» набрали 14 очков.

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