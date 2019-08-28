«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Аякс» принимал АПОЭЛ. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:0 в пользу голландского клуба.



В конце первого тайма, на 43-й минуте, защитник «Аякса» Эдсон Альварес забил первый гол в матче после передачи полузащитника амстердамской команды Хакима Зиеша. На 80-й минуте преимущество хозяев в счёте упрочил форвард Душан Тадич.



Первая встреча завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Аякс» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, а АПОЭЛ покинул турнир и получил шанс попробовать силы в Лиге Европы. Напомним, в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов амстердамский клуб смог переиграть греческий ПАОК (2:2, 3:2).