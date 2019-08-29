«Спартак» — «Брага»: составы команд на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы

Тренерские штабы московского «Спартака» и португальской «Браги» определились с составами на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Шюррле, Зобнин, Гулиев, Мирзов, Бакаев З., Понсе.
Запасные: Ребров, Бакаев С., Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.
«Брага»: Матеус, Витор Тормена, Бруно Виана, Жоау Пальинья, Рикарду Эсгаю, Нуну Секейр, Андре Орта, Жоау Новайш, Уилсон Эдуарду, Рикарду Орта, Паулинью.
Запасные: Эдуарду, Лукас Кунья, Клаудемир, Ахмед Хассан, Франсержио, Франсишку Тринкан, Галено.
Встреча состоится сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Брага».
Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу португальской команды. Победитель противостояния примет участие в групповом этапе Лиги Европы.
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