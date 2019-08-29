Полиция применила силу к фанатам «Спартака»

Сотрудники правоохранительных органов применили силу к болельщикам «Спартака», который сегодня, 29 августа, проводил ответный матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Полицейские в достаточно грубой форме обращались с двумя фанатами красно-белых. В итоге болельщиков погрузили в автобус. Детали инцидента пока не известны. Соответствующий ролик появился в «твиттере» Павла Щебакова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Спартак» уступил «Браге» в ответном матче со счётом 1:2. Единственный гол в составе красно-белых на 89-й минуте встречи забил Зелимхан Бакаев. В первой игре «Брага» одержала победу со счётом 1:0. «Спартак» стал второй российской командой после тульского «Арсенала», завершившей сезон в еврокубках.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако завтра, 30 августа, начало — в 15:00 мск.