«Спартак» вылетел из Лиги Европы, во второй раз проиграв «Браге»
В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский «Спартак» принимал «Брагу». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу португальской команды.
Автором первого мяча стал полузащитник «Браги» Рикарду Орта, отличившийся на 42-й минуте после передачи хавбека Андре Орты. Перед свистком на перерыв Рикарду Орта оформил дубль, голевой пас отдал нападающий Паулинью. На 89-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.
Первый матч команды провели в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0. Таким образом, «Брага» вышла в групповой этап Лиги Европы, а «Спартак» покинул турнир.
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:15 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
Брага
Брага, Португалия
0:1 Орта – 42' 0:2 Орта – 45+3' 1:2 Бакаев – 89'
Радимов — во время матча «Спартака»: отУЕФИлись
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