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Отец Федуна: за матч с «Зенитом» тревожно, игроки еле ноги передвигают

Отец Федуна: за матч с «Зенитом» тревожно, игроки еле ноги передвигают
Футбол / РПЛ 0

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поражение красно-белых в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».

«Игра была не наша, удача не нашей стороне. Не забиваешь ты — забивают тебе. Было три отличных момента в начале. За матч с «Зенитом» тревожно, игроки еле ноги передвигают», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» уступил «Браге» в ответном матче со счётом 1:2. Единственный гол в составе красно-белых на 89-й минуте встречи забил Зелимхан Бакаев. В первой игре «Брага» одержала победу со счётом 1:0. «Спартак» стал второй российской командой после тульского «Арсенала», завершившей сезон в еврокубках.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако завтра, 30 августа, начало — в 15:00 мск.

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