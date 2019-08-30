Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» договорился с «Интером» по трансферу Икарди за € 65 млн

«Монако» договорился с «Интером» по трансферу Икарди за € 65 млн
Футбол / Италия 0

«Монако» согласовал с «Интером» переход форварда Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведению истоничника, итальянский клуб готов отпустить аргентинца к монегаскам за € 65 млн, однако сам игрок не хочет уходить, несмотря на предложенную зарплату в размере € 10 млн в год.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к нему проявляют «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Монако».

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Икарди сообщил руководству «Интера» о желании остаться в клубе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент