«Монако» договорился с «Интером» по трансферу Икарди за € 65 млн

«Монако» согласовал с «Интером» переход форварда Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведению истоничника, итальянский клуб готов отпустить аргентинца к монегаскам за € 65 млн, однако сам игрок не хочет уходить, несмотря на предложенную зарплату в размере € 10 млн в год.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к нему проявляют «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Монако».



Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.