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Клопп: опять «Наполи»! Сложная группа, здесь не спрячешься за чьей-нибудь спиной

Клопп: опять «Наполи»! Сложная группа, здесь не спрячешься за чьей-нибудь спиной
Футбол / Лига чемпионов 0

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги жеребьёвки Лиги чемпионов, где на групповом этапе мерсисайдцы сыграют с «Наполи», «Зальцбургом» и «Генком».

«Опять «Наполи»! Не знаю, сколько раз я играл против них, но они очень опытная команда. Мне нужно тщательнее изучить «Генк» и «Зальцбург», но я уже знаю, что они юны, воодушевлены и свежи. Будет очень интересно, 100%.

Как и всегда, это непростая группа, здесь не спрячешься за чьей-нибудь спиной. Мы с нетерпением ждем матчей, как и всегда. Проанализируем и изучим все три команды, но мы уже знаем, что все они провели исключительные сезоны», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Ливерпуль» также попал в одну группу с «Наполи».

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