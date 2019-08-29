Клопп: не припоминаю более сильный состав второй корзины для жеребьёвки ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки Лиги чемпионов.
«Группы будут невероятными. Я понятия не имею, кто выиграет Лигу чемпионов. У нас такие шансы, как у других. Я не думаю, что будет доминирование английских клубов.
Я не припоминаю более сильный состав второй корзины. Это просто невероятно. Все эти команды должны быть в первой корзине, но там всё занято. Также я не думаю, что когда-либо была более сильная третья корзина. А из 4-й вы можете получить «РБ Лейпциг» — вау!" — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Также немецкий специалист оценил силу конкурентов.
«Бавария» усилилась Иваном Перишичем и Филиппе Коутиньо, что является большим импульсом для неё. Посмотрите на состав «Боруссии» из Дортмунда и скажите, разве мы сильнее их? Это потрясающе. Они могут внести пять изменений в состав, и вы подумаете: «Реально? Они же не играли на прошлой неделе", — добавил наставник.
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