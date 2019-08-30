Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду: надеюсь, в этот раз в ЛЧ победит «Ювентус»

Роналду: надеюсь, в этот раз в ЛЧ победит «Ювентус»
Футбол / Лига чемпионов 0

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего сезона Лиги чемпионов.

«Какая команда не усиливалась в этом году?! Все пытаются стать сильнее, чтобы победить. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», но этот турнир выигрывать особенно сложно. Не всегда побеждает фаворит. Посмотрите на «Барселону», пропустившую четыре гола на «Энфилде». Все думали, что мы обыграем «Аякс», но этого не случилось. То же произошло и с «Реалом». Победить в этом турнире очень тяжело, но будем к этому стремиться. Будем надеяться, это станет нашим годом», – приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

По результатам жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет мадридским «Атлетико», немецким «Байером» и московским «Локомотивом».

Мещеряков: у «Локомотива» абсолютно рабочая группа
Месси назван лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2018/19
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент