Роналду: надеюсь, в этот раз в ЛЧ победит «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего сезона Лиги чемпионов.



«Какая команда не усиливалась в этом году?! Все пытаются стать сильнее, чтобы победить. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», но этот турнир выигрывать особенно сложно. Не всегда побеждает фаворит. Посмотрите на «Барселону», пропустившую четыре гола на «Энфилде». Все думали, что мы обыграем «Аякс», но этого не случилось. То же произошло и с «Реалом». Победить в этом турнире очень тяжело, но будем к этому стремиться. Будем надеяться, это станет нашим годом», – приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

По результатам жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет мадридским «Атлетико», немецким «Байером» и московским «Локомотивом».

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