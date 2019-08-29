Месси назван лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2018/19
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признан УЕФА лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2018/19.
В голосовании 32-летний нападающий сине-гранатовых опередил сенегальца Садио Мане («Ливерпуль») и португальца Криштиану Роналду («Ювентус»).
Напомним, в минувшем сезоне Месси помог «Барселоне» добраться до полуфинала Лиги чемпионов, где каталонцы по сумме двух встреч уступили будущему победителю «Ливерпулю» (3:0, 0:4). Сам аргентинец принял участие в 10 играх турнира. На его счету 12 забитых мячей и 3 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
Месси является воспитанником «Барселоны». За первую команду сине-гранатовых он выступает с 2005 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Бенитес: хотел бы поработать с Месси, мы говорим на одном языке
- 29 августа 2019
-
20:46
-
20:18
-
19:58
-
19:55
-
19:55
-
19:53
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
19:33
-
19:27
-
19:12
-
19:08
-
18:59
-
18:49
-
18:39
-
18:29
-
18:10
-
18:01
-
17:59
-
17:58
-
17:39
-
17:23Гогуа стал игроком ЦСКА Эксклюзив
-
17:18
-
17:16
-
16:54
-
16:35
-
16:29
-
16:22
-
16:10
-
16:02
-
15:57
-
15:39
-
15:37
-
15:23
Партнерский контент