Три игрока «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару

Французский защитник «Барселоны» Жан-Клер Тобидо отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» — клубы рассчитывали включить игрока в сделку по форварду Неймару. Не согласились на переезд в Париж и другие два футболиста «Барселоны» — Усман Дембеле и Иван Ракитич. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.



Сообщается, что вместе с Дембеле, Ракитичем и Тобидо в обмен на Неймара каталонский клуб предлагал € 130 млн. Невзирая на возникшие проблемы, в «Барселоне» рассчитывают официально завершить сделку до конца текущей недели.



Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ», а спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас признал, что прогресс в обсуждении возможного возвращения бразильца всё же был достигнут. В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач.



Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года. Неймар уже выступал в составе каталонской команды в период с 2013 по 2017 год.