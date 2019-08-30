Голкипер «Астаны»: все три соперника в группе являются топовыми

Голкипер «Астаны» Ненад Эрич поделился мнением о прошедшей жеребьёвке группового этапа Лиги Европы. Казахстанской команде в соперники выпали «Манчестер Юнайтед», «Партизан» и «АЗ Алкмар».
«Очень интересная группа, все три соперника вне зависимости от корзин являются однозначно топовыми соперниками. „Манчестер Юнайтед“ не нуждается в представлении, „Партизан“ — это один из двух лидеров чемпионата Сербии. Мне как человеку, родившемуся в Сербии, конечно, будет очень интересно сыграть с белградцами. Ну и последняя команда группы — »Алкмаар" из очень серьезного по уровню чемпионата Нидерландов. Так что, однозначно, будет очень интересная европейская осень. В свою очередь мы очень постараемся не ударить в грязь лицом и показать свой истинный уровень", — цитирует Эрича пресс-служба УЕФА.
- 30 августа 2019
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