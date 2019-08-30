Источник: «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», сообщает AP News.

На проведение решающего матча главного европейского клубного турнира в 2021 году претендовала также мюнхенская «Альянц Арена». Однако в итоге право принять финал ЛЧ в следующем сезоне получил петербургский стадион.

«Альянц Арена» в свою очередь получит право провести финальный матч Лиги чемпионов в 2022 году. В сезоне-2022/23 решающий матч ЛЧ примет лондонский «Уэмбли».

Напомним, финал Лиги чемпионов в текущем сезоне пройдёт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финале ЛЧ сезона-2018/19 красные со счётом 2:0 обыграли «Тоттенхэм Хотспур».