Защитник «Барселоны» Миранда перешёл в «Шальке-04»
Защитник каталонской «Барселоны» Хуан Миранда перешёл в «Шальке-04». За команду из Гельзенкирхена 19-летний испанец будет выступать на правах аренды до конца сезона-2020/21, сообщает пресс-служба «горняков».
Фото можно посмотреть на странице «Шальке-04» в «Инстаграме».
Миранда является воспитанником «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых защитник начал выступать в 2018 году. В минувшем сезоне игрок помог каталонцам в трёх матчах Кубка Испании и в одной встрече Лиги чемпионов.
В нынешней кампании «Шальке-04» провёл два матча в немецкой Бундеслиге. В 1-м туре команда Давида Вагнера на выезде сыграла вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:0), а затем потерпела разгром в домашней встрече с мюнхенской «Баварией» (0:3).
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