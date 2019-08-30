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ФИФА дисквалифицировала иранского футболиста на 4 месяца за отказ от трансфера

ФИФА дисквалифицировала иранского футболиста на 4 месяца за отказ от трансфера
Футбол / Испания 0

ФИФА дисквалифицировала иранского нападающего шведского происхождения Самана Годдоса на четыре месяца за несоблюдение договорённостей о трансфере, сообщает AFP.

Решение ФИФА связано с переходом Годдоса из «Эстерсунда» в «Амьен» за € 4 млн в августе 2018 года. «Уэска» подала жалобу на этот трансфер, поскольку ранее договорилась со шведским клубом о приобретении форварда и подписала с ним личный контракт.

Палата ФИФА по разрешению споров удовлетворила жалобу «Уэски». Годдоса обязали выплатить компенсацию испанскому клубу. Кроме того, к футболисту и «Эстерсунду» были применены спортивные санкции.

По информации СМИ, «Уэска» в качестве компенсации должна получить € 4 млн.

Решение ФИФА не является окончательным. У «Эстерсунда» и Годдоса есть 21 день для апелляции.

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