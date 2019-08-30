ФИФА дисквалифицировала иранского футболиста на 4 месяца за отказ от трансфера

ФИФА дисквалифицировала иранского нападающего шведского происхождения Самана Годдоса на четыре месяца за несоблюдение договорённостей о трансфере, сообщает AFP.
Решение ФИФА связано с переходом Годдоса из «Эстерсунда» в «Амьен» за € 4 млн в августе 2018 года. «Уэска» подала жалобу на этот трансфер, поскольку ранее договорилась со шведским клубом о приобретении форварда и подписала с ним личный контракт.
Палата ФИФА по разрешению споров удовлетворила жалобу «Уэски». Годдоса обязали выплатить компенсацию испанскому клубу. Кроме того, к футболисту и «Эстерсунду» были применены спортивные санкции.
По информации СМИ, «Уэска» в качестве компенсации должна получить € 4 млн.
Решение ФИФА не является окончательным. У «Эстерсунда» и Годдоса есть 21 день для апелляции.
- 30 августа 2019
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