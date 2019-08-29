Дисквалификация Миладиновича за удар Чалова сокращена

Дисквалификация защитника «Сочи» Ивана Миладиновича за удар локтем форварда ЦСКА Фёдора Чалова в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги была сокращена. Об этом сообщается на официальном сайте сочинского клуба.

«Апелляционный комитет рассмотрел запрос футбольного клуба «Сочи» о сокращении срока дисквалификации сербского защитника клуба Ивана Миладиновича. Напомним, что ранее, по решению КДК, игрок был дисквалифицирован на 4 игры РПЛ. На данный момент Иван уже пропустил две игры.

В итоге срок дисквалификации сокращён на одну игру. Иван сможет сыграть за «Сочи» в игре 9-го тура с «Локомотивом", — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

В следующем туре РПЛ «Сочи» на выезде сыграет с «Рубином». Игра состоится 31 августа.