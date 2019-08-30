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Божович — о матче с «Динамо»: сегодня была равная игра

Божович — о матче с «Динамо»: сегодня была равная игра
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат домашнего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:0).

«Думаю, сегодня была равная игра. Хорошие моменты были у обеих команд. В концовке мы хотели выиграть, но едва не пропустили гол», — приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев Советов» на сайте клуба.

«Динамо», набрав 9 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (7) — на 12-м.

В 9-м туре Премьер-Лиги московский клуб на своём поле сыграет с «Уфой», а команда из Самары в гостях встретится с «Краснодаром». Оба матча состоятся 15 сентября после перерыва на матчи сборных.

Посмотреть календарь РПЛ можно на «Чемпионате».

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