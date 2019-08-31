Защитник «Арсенала» Монреаль стал футболистом «Реала Сосьедад»

33-летний испанский защитник Начо Монреаль официально перешёл из лондонского «Арсенала» в «Реал Сосьедад». Об этом сообщается в официальном «твиттере» «канониров».



«Желаем тебе всего наилучшего. Спасибо за годы, проведённые в «Арсенале», — говорится в сообщении пресс-службы.

В составе «Арсенала» футболист провёл шесть сезонов, трижды выиграв Кубок Англии и ещё три раза став обладателем Суперкубка. До переезда в английскую Премьер-лигу Монреаль защищал цвета «Малаги» и «Осасуны». На его счету 251 матч, в которых он отметился 10 забитыми мячами.