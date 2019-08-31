Газизов: надеюсь, беспредел с судейством закончится, будем с этим бороться
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2) высказался о работе судей.
«Надеюсь, этот беспредел с судейством когда-нибудь закончится. Коллеги мою позицию знают по нашему судейскому корпусу, 3 сентября будем решать. Плохо, когда решения влияют на ритм игры и так далее. Это тоже футбол, но такого не хочется. Мы, хоть и маленький клуб, будем с этим бороться. Я третьего числа всё скажу, дураков нет, мы поговорим со всеми», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Оренбург» набрал 5 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар».
«Оренбург» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Уфу»
- 31 августа 2019
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