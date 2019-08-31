«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

В матче 4-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:0. Все четыре мяча были организованы четырьмя игроками «горожан». На счету Кевина Де Брёйне один гол и одна результативная передача, Серхио Агуэро сделал дубль и голевой пас, Давид Сильва — два ассиста, а Бернарду Силва забил один мяч.

В параллельном матче «Лестер Сити» обыграл «Борнмут» со счётом 3:1. В составе хозяев дубль сделал Джейми Варди, ещё один мяч забил Юри Тилеманс. У гостей результативный удар на счету Каллума Уилсона.

В другом матче «Ньюкасл Юнайтед» и «Уотфорд» сыграли вничью — 1:1. Гости благодаря голу Уилла Хьюза вышли вперёд уже на 2-й минуте. Хозяева сравняли счёт на 41-й минуте. Сделал это Фабиан Шёр.

«Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 10 очков.