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«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:0. Все четыре мяча были организованы четырьмя игроками «горожан». На счету Кевина Де Брёйне один гол и одна результативная передача, Серхио Агуэро сделал дубль и голевой пас, Давид Сильва — два ассиста, а Бернарду Силва забил один мяч.

В параллельном матче «Лестер Сити» обыграл «Борнмут» со счётом 3:1. В составе хозяев дубль сделал Джейми Варди, ещё один мяч забил Юри Тилеманс. У гостей результативный удар на счету Каллума Уилсона.

В другом матче «Ньюкасл Юнайтед» и «Уотфорд» сыграли вничью — 1:1. Гости благодаря голу Уилла Хьюза вышли вперёд уже на 2-й минуте. Хозяева сравняли счёт на 41-й минуте. Сделал это Фабиан Шёр.

«Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 10 очков.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
31 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Де Брёйне – 2'   2:0 Агуэро – 42'   3:0 Агуэро – 55'   4:0 Силва – 79'
Англия - Премьер-лига. 4-й тур
31 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Варди – 12'   1:1 Уилсон – 15'   2:1 Тилеманс – 41'   3:1 Варди – 73'
Англия - Премьер-лига. 4-й тур
31 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Уотфорд
Уотфорд
0:1 Хьюз – 2'   1:1 Шёр – 41'
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
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